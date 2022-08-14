حل المشكلات واحتواء الأزمات.. تفاصيل لقاء بارزاني - العامري في أربيل

شفق نيوز/ كشف مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه برئيس تحالف الفتح، القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري.

وكان مسعود بارزاني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، هادي العامري في مقره بمصيف صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مكتب بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي وآخر التطورات والعقبات التي تعترض العملية السیاسیة في العراق".

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة "اتخاذ الأطراف السياسية خطوات نحو حل المشكلات وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية".

ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي الشيعي، صباح يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وكان وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، ومسؤول الملف العربي في مقر بارزاني، عرفات كرم، في استقباله والوفد المرافق له.

وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.