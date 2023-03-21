حلف "الناتو" يؤكد لفؤاد حسين احترامه الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه

شفق نيوز/ أفاد حلف "الناتو"، أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ اجتمع مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين.

وانعقد هذا اللقاء على هامش إجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقيّ-الأوروبيّ في بروكسل

وذكر بيان صادر عن الحلف أن، ستولتنبرغ أثنى على جهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وأضاف البيان أن الأمين العام للناتو أعرب عن شكره للعراق على التزامه بتعزيز شراكته مع الحلف، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ونقل البيان عن ستولتنبرغ قوله، إن اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي يعتبر وسيلة لتقييم وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أن جهود الناتو في العراق تنبع من الاحترام الكامل لسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أمس الثلاثاء أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقيّ الأوروبيّ في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتباحث بشأن التعاون التجاريّ والإقتصاديّ وسُبُل تطويره.