حكومتا بغداد وأربيل تتفقان على نقاط مهمة لإدارة ملف المياه

شفق نيوز/ اعلنت وزير الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، بيگرد طالباني، يوم الأحد، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على عدة نقاط تتعلق بالسدود وإدارة ملف المياه والتغير المناخي.

وقالت طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في اربيل مع وزير الموارد المائية الاتحادية عون ذياب، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "اجرينا العديد من الاجتماعات مع وزارة الموارد المائية الاتحادية بشأن المياه كونه من الملفات المهمة بالنسبة لاقليم كوردستان والعراق".

وبينت "تم الاتفاق على عدة نقاط اهمها بناء عدد من السدود الاستراتيجية في العراق أربعة منها في اقليم كوردستان"، مضيفة ان "الاتفاق تضمن صيانة السدود الموجودة في اقليم كوردستان والعمل المشترك بين الجانبين ايضا".

واشارت طالباني الى "الاتفاق على المطالبة بتشكيل لجنة مشتركة مختصة لادارة ملف المياه في العراق بشكل عام"، مؤكدة ان "هناك تفاهم جيد بين الوزارة الكوردستانية مع وزارة الموارد المائية الاتحادية".

من جانبه قال وزير الموارد المائية الاتحادية عون ذياب، ان "اللقاء مع رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني كان ايجابيا وهناك توجيهات سديدة من قبله ويوجد جدية لخلق نوع من التعاون المشترك خاصة من وجود التغيرات المناخية الحالية".

واكد على وجود "تعاون جيد مع حكومة اقليم كوردستان".

بدوره قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له، وبحثنا في الاجتماع تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسدود وتجديدها وإعادة تأهيلها، وأهمية إنشاء سدود جديدة في العراق وإقليم كوردستان".

واضاف "وفي سياق آخر من الاجتماع، تطرقنا إلى ضرورة تظافر الجهود بين الجانبين من أجل مواجهة شح المياه والآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي".