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حكومة كوردستان تفتح النار على قناة المالكي: تروّج لسياسات عدائية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-22T15:54:28+0000
حكومة كوردستان تفتح النار على قناة المالكي: تروّج لسياسات عدائية

شفق نيوز/ شنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، هجوماً لاذعاً على قناة تلفزيونية مملوكة لحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مشددة على أنها تروج لسياسيات عدائية.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قناة آفاق التلفزيونية العراقية نشرت على موقعها الإلكتروني، تقريراً بتاريخ 22 نيسان 2021، أعادت فيه اتهام إقليم كوردستان باستضافة مركز للموساد في أربيل".

وأضافت أن "التقرير المنشور مفبرك وتم إعداده من وحي الخيال لا أكثر، في محاولة لتضليل الرأي العام والتشهير بإقليم كوردستان والسعي لإلصاق تهمة سمجة طالما نفيناها، وأكدنا حينها ونؤكد الآن بأنه لا وجود لأي إسرائيلي أو مركز إسرائيلي في إقليم كوردستان".

وأردفت حكومة الإقليم بالقول، "على الرغم من أن الجهات المغرضة تدرك هذه الحقيقة وتعي ذلك تماماً، إلا أنها مصرة على الترويج لسياساتها العدائية، ولا تزال تردد وتتداول مثل تخرُّصات كهذه باستمرار، وعليه فإن حكومة إقليم كوردستان ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد هذه القناة".

وطالبت حكومة الإقليم، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والسلطة القضائية، "بفتح تحقيق شفاف وإرسال لجنة فوراً لتحديد موقع المركز الإسرائيلي المزعوم، لكي يتم وضع حد لهذه الاتهامات الكاذبة والباطلة والخطيرة بحق إقليم كوردستان جزافاً، حيث تمثل إساءة للبلاد كلها".

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