حكومة إقليم كوردستان تطالب بإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وتوجه رسالة للعراقيين

شفق نيوز/ طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس بإعادة تشكيل محكمة اتحادية جديدة في البلاد، فيما وجّه رسالة إلى الشعب العراقي دعاهم فيها إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية، أكد أن أبواب الإقليم مشرعة أمام أبناء الشعب كافة.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم "نحن مستعدون للحوار مع الحكومة للتوصل الى حل دستوري جذري وانهاء الخلافات والقضايا العالقة ويكون الدستور الحكم، ونحن بدورنا سنلتزم بالواجبات الدستورية كاملة".

وأضاف أن خلال المدة الماضية تواصل مع كبار المسؤولين العراقيين ومع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقال لهم: لو لم يكن لدى الإقليم النفط هل كنتم ستلزمون بتوفير الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان، أجابوا بـ"كلا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك".

وشدد مسرور بارزاني على أن الدستور حدد ما يفعله إقليم كوردستان، ولن نتنازل أبدا عن هذه الحقوق الدستورية، ونطالب مجلس النواب العراقي بتنفيذ مواد بالدستور منها: إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتطبيق المادة 140 من الدستور"، متسائلا "لماذا لم تطبق المادة 140 لغاية الآن"؟

وقال رئيس حكومة الاقليم "أوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة نحن جزء من العراق الاتحادية، ولم نستولِ على حق أحد، ولا نقبل بالاستيلاء على حقوقنا، وإن أبواب كوردستان مشرعة أمامكم، والإقليم كان ملاذاً للمنكوبين".

ومضى بالقول إن "هناك من يريد تعليق فشله على إقليم كوردستان، أيها الشعب العراقي نحن أخوة ونفتخر بهذه الأخوة وهناك مليون مواطن من مناطق الوسط والجنوب يتواجدون على أرض كوردستان وأقولها مرة أخرى سيبقى الإقليم ملاذا للمضطهدين والمنكوبين".

وزاد في خطابه للعراقيين قائلا "لغاية الان لم تتمكن الحكومة الاتحادية من توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي"، داعيا "أبناء الشعب كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كوردستان".

وأكد مسرور بارزاني ان "قرار المحكمة الاتحادية لا يصب بمصلحة العراقيين كافة وليست كوردستان لوحدها"، منوها إلى أن "إقليم كوردستان يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل وإقتصاد أفضل".