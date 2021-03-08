حكومة إقليم كوردستان ترد على دعوة الكاظمي: مستعدون لاتفاق شامل

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكداً استعداد حكومة الإقليم للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الخلافات.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "باسم حكومة إقليم كوردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".

وأضاف "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور".

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الإثنين، إلى عقد اتفاق لإنهاء الخلافات مع إقليم كوردستان.

وقال الكاظمي في كلمة له، "أدعو إلى حوار وطني حقيقي للتوصل لاتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان بما يحفظ وحدة الأراضي ومعالجة المشاكل جذرياً".

وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بكوردستان، بعدما اتهمت الاقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته أربيل.

ووافقت حكومة الكاظمي، على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان إقليم كوردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.