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حكومة إقليم كوردستان ترد على اتهامات صحف ايرانية لها بتهريب الاسلحة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T18:07:40+0000
حكومة إقليم كوردستان ترد على اتهامات صحف ايرانية لها بتهريب الاسلحة

شفق نيوز/ ‏أصدرت حكومة إقليم كوردستان يوم السبت، توضيحا بشأن اتهامات صحف إيرانية بتهريب الأسلحة. 

‏وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم  جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "بعض الصحف الإيرانية تتناول في الوقت الحالي تصريحات منسوبة إلى جون بولتون الذي لا يملك أي منصب في الولايات المتحدة حاليا تفيد بأن الأسلحة يتم تهريبها إلى إيران عن طريق إقليم كوردستان". 

‏وأضاف ان "حكومة الإقليم ترفض هذه الاتهامات كلها و التي تكررت أكثر من مرة". 

‏و أكد عادل أن "حكومة كوردستان لم ولن تسمح بأن تشكل أراضيها خطرا على أمن دول الجوار".

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