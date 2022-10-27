حكومة إقليم كوردستان تحدد أمرين ضمن أولوياتها في التحاور مع حكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار، يوم الخميس، على ضرورة أن تعمل الأطراف السياسية الكوردستانية على حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد من خلال الحوارات مع الحكومة الاتحادية المقبلة، مشددا على تطبيق المادة 140 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز بشكل توافقي.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان خطة حكومة الاقليم تتضمن بان تكون القضايا المهمة التي لم يتم حلها لسنوات عدة نواة للحوار"، مضيفا "نحن على الدوام مدننا اليد للحوارات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية".

وأكد ان من المسائل المهمة جدا بالنسبة لنا هي أرض إقليم كوردستان ومسألة المادة 140 من الدستور العراقي، مردفا بالقول أن يتعين تطبيق هذه المادة وينبغي تفعيل اللجنتين الحكومية والبرلمانية الخاصتين بها.

كما أشار عادل إلى مسألة الأمن في تلك المناطق المشمولة بهذه المادة، قائلا "يعيش الكثير من سكانها بوضع أمني غير مستقر واستمرار عمليات التعريب والتهديد وهذه يجب ان ينتهي".

وتابع المتحدث باسم حكومة الإقليم القول إن هذه هي المسائل الرئيسية التي تدعو حكومة الإقليم الاطراف السياسية الكوردستانية إلى ان تكون نواة لحواراتها مع الحكومة العراقية المقبلة".