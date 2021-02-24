حكومة إقليم كوردستان تتوقع اتفاقاً وشيكاً بشأن حصتها في الموازنة

شفق نيوز/ توقعت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق وشيك بشأن حصتها في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة في أربيل، إن "المباحثات مستمرة مع بغداد بخصوص حصة الإقليم في الموازنة".

وأضاف، "نريد الاتفاق مع بغداد ليس من أجل تامين رواتب الموظفين فقط، وإنما لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد".

وأشار عادل إلى أنه "إذا اقتضت الحاجة سيتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد مجدداً"، مردفا "نتوقع الوصول قريبا الى اتفاق مع بغداد بهذا الشأن".

وقال إن "على الأطراف السياسية الأخذ بنظر الاعتبار، بأن عدم التوصل لاتفاق سيلحق الضرر بعموم العراق وليس إقليم كوردستان لوحده".

وبشأن مشروع الموازنة المالية الخاصة بإقليم كوردستان، أفاد عادل بأنه "خلال الفترة القريبة القادمة سننتهي من إعداد مشروع الموازنة".

وأضاف أن "جميع الوزارات في الاقليم ارسلت بياناتها الى مجلس الوزراء، واتوقع استكمال مشروع القانون خلال عشرة أيام لإرساله إلى برلمان الإقليم لمناقشته والتصويت عليه".

وتابع عادل بالقول، "نحن نعتبر اعداد الموازنة ضمن مشروع الاصلاح، وإضفاء شفافية أكثر على واردات ونفقات الحكومة".

وبشأن القيود الأخيرة لمحاربة كورونا والتي أصدرتها الداخلية أمس الثلاثاء، قال إن "القرارات الاخيرة التي صدرت بخصوص مواجهة فيروس كورونا ليست اجراءات نهائية، بل ستجتمع اللجنة قريبا لتقييم الاوضاع وإصدار قرارات اخرى على ضوء الموقف الوبائي".