حكومة "غير مكتملة".. حراك سياسي لاختيار نواب للزيدي كـ"ترضية"

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر سياسية، يوم الاثنين، عن حراك سياسي مكثف بين القوى السياسية واللجنة الفنية والسياسية للإطار التنسيقي، بهدف اختيار نواب رئيس الحكومة العراقية الجديدة بما يحقق "التوازن"، فيما بيت من جانب آخر أن التشكيلة الحكومية ستقدم "منقوصة" الأسبوع المقبل.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن "الحراك السياسي في كواليس الأحزاب واللجنة المعنية بتقييم مرشحي الوزارات وتوزيع المناصب يتصاعد لاختيار ثلاثة إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء الجديد بعضها ستكون بمثابة (ترضية)".

وأضاف، أن "أحد المرشحين محسن المندلاوي، يدعمه ائتلاف دولة القانون إلى جانب زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي عن المكون السني، بالإضافة إلى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين عن الحزب الديموقراطي ومن المرجح إضافة مرشح رابع".

بدوره، أكد مصدر في الائتلاف السياسي السني لوكالة شفق نيوز، أن أغلب القوى والاحزاب السياسية قدًمت مرشحيها للوزارات والهيئات المستقلة.

وأشار إلى أن فريقي الزيدي واللجنة الفنية الإطارية يعكفون على دراسة وتقييم المرشحين.

إلى ذلك، لم تستبعد المصادر، أن يقدم الزيدي كابينته بشكل منقوص وسوف تتجاوز نصف الكابينة، بسبب استمرار خلافات سياسية داخل المكونات الواحدة ومع باقي المكونات المختلفة، بشأن بعض الوزارات السيادية والخدمية المهمة.

وكان النائب عن كتلة الخدمات النيابية، محمد الشمري، كشف اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد تقديم الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة وآلية حسمها داخل مجلس النواب.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، يمتلك الوقت الكافي دستورياً لحسم تشكيلته الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب ضمن المدة المحددة.

وأضاف أن "الزيدي أبلغ قادة الإطار التنسيقي بنيّته تقديم الكابينة الوزارية في 9 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

ووفقاً للنائب، فإن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

يشار إلى أن مصدرا سياسيا، كشف قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.