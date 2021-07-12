حكومة ذي قار تدرس تقديم استقالة جماعية وسط حديث عن مصرع 75 شخصاً بفاجعة الحريق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول، أن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تبحث تقديم استقالة جماعية، نتيجة فاجعة الحريق في مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا، وأودى بحياة العشرات.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن أحد مستشاري المحافظ احمد الخفاجي اقترح تقديم الحكومة المحلية استقالة جماعية بعد الحادث، ويتم مناقشة الأمر فعلياً.

وأضاف أن الترجيحات تشير إلى ان الحادث قد اودى بحياة 75 شخصاً، كما أن مستشاري المحافظ قدموا تقريرا مفصلا يدين مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل بعد زيارة قاموا بها قبل أيام للمركز المحترق، نتيجة ملاحظات سجلوها وابلغوا مدير عام الصحة بمعالجتها بصورة سريعة، لكن دون جدوى.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قرر سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق نتيجة الحادث.