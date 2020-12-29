حكومة بغداد تصوت على حزمة قرارات جديدة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن تصويت المجلس على حزمة من القرارات أغلب في المجال الاقتصادي والخدمي، فيما لفت إلى أن ما تضمنته موازنة 2021 من أرقام لا تقتصر على سنة مالية واحدة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء صوّت في جلسته الأخيرة على قرارات عدة، أبرزها، معالجة مشروع مصفاة الناصرية، ودعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب من قبل شركة يابانية، والاستمرار بتنفيذ مشروع مجاري الحلة.

وأضاف أن المجلس صوّت على تخويل وزارة النقل بالتعاقد على شراء باخرتين لتحديث الأسطول البحري.

وبين ناظم ان قانون موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة، كما أن الورقة البيضاء هي بداية الإصلاح المنشود، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل بحكمة وصبر مع الازمات الأمنية والاقتصادية.

ولفت الى ان الأرقام الموجودة في موازنة 2021 لا تخضع لسنة مالية واحدة فقط، مضيفا انه لا يمكن لموازنة واحدة او عام واحد ان يصلح تداعيات الاعوام السابقة.