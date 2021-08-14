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بغداد تقرر إرسال 200 مليار دينار لإقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-08-14T19:00:46+0000
بغداد تقرر إرسال 200 مليار دينار لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار لإقليم كوردستان، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.

وقال ممثل حكومة كوردستان في بغداد فارس عيسى بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كوردستان هذا الشهر، إذ تم اصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم".

وأضاف، أن "ممثلية كوردستان في بغداد تسلمت الكتاب أيضا".

يشار الى ان مصدراً في حكومة إقليم كوردستان، أعلن في 11 تموز الماضي، أن الحكومة الاتحادية قامت بإيداع 200 مليار دينار في حساب بنك حكومة الإقليم.

وفي نهاية شهر حزيران الماضي، أعلن مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

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