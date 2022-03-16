حكومة الإقليم: لسنا إنفصاليين ولم نستحوذ على نفط البصرة

شفق نيوز/ قللت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، من أهمية الاتهامات التي توجه إليها بشأن محاولة الانفصال عن العراق، وترسيخ العلاقات مع اليهود، فيما أكدت أن هذه الاتهامات لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية، نفت في الوقت ذاته مزاعم استحواذها على نفط محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الذين يدعون باننا انفصاليون او غير ذلك هذا لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وهناك أغراض مبطنة في توجيه مثل هذه الاتهامات الى الاقليم التي لا اساس لها من الصحة"، مردفا بالقول "نحن نعلم من يقف وراء هذه الادعاءات وسوف نتصدى لها".

وتابع بالقول "كثيرا ما يتهمون الإقليم بالاستحواذ على نفط البصرة، وانه يتم تعمير كوردستان به"، مستدركا القول إن "هذا غير صحيح والاقليم يصرف وارداته على الاعمار والبناء، وهناك فرق شاسع بالتطور الاقتصادي والعمراني وفي غيرها من المجالات بين الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى".

واختتم بالقول "سنستمر بهذا النهج وهذه السياسية وستكون لدينا مشاريع اكبر بما يصب في مصلحة الاقليم وشعبه".