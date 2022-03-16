سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة الإقليم: لسنا إنفصاليين ولم نستحوذ على نفط البصرة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-16T14:10:35+0000
حكومة الإقليم: لسنا إنفصاليين ولم نستحوذ على نفط البصرة

شفق نيوز/ قللت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، من أهمية الاتهامات التي توجه إليها بشأن محاولة الانفصال عن العراق، وترسيخ العلاقات مع اليهود، فيما أكدت أن هذه الاتهامات لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية، نفت في الوقت ذاته مزاعم استحواذها على نفط محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الذين يدعون باننا انفصاليون او غير ذلك هذا لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وهناك أغراض مبطنة في توجيه مثل هذه الاتهامات الى الاقليم التي لا اساس لها من الصحة"، مردفا بالقول "نحن نعلم من يقف وراء هذه الادعاءات وسوف نتصدى لها".

وتابع بالقول "كثيرا ما يتهمون الإقليم بالاستحواذ على نفط البصرة، وانه يتم تعمير كوردستان به"، مستدركا القول إن "هذا غير صحيح والاقليم يصرف وارداته على الاعمار والبناء، وهناك فرق شاسع بالتطور الاقتصادي والعمراني وفي غيرها من المجالات بين الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى".

واختتم بالقول "سنستمر بهذا النهج وهذه السياسية وستكون لدينا مشاريع اكبر بما يصب في مصلحة الاقليم وشعبه".

related

حكومة إقليم كوردستان تطالب بإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وتوجه رسالة للعراقيين

Date: 2022-03-03 08:40:04
حكومة إقليم كوردستان تطالب بإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وتوجه رسالة للعراقيين

نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني جملة من القضايا بينها انتخاب رئاستين بالعراق

Date: 2022-01-16 08:38:56
نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني جملة من القضايا بينها انتخاب رئاستين بالعراق

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يصدر قرارات حول ملف النفط في إقليم كوردستان

Date: 2022-02-16 12:28:12
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يصدر قرارات حول ملف النفط في إقليم كوردستان

بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

Date: 2019-11-26 14:18:18
بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد

Date: 2019-12-03 17:57:05
بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد

فرنسا تعقد مباحثات مع بغداد وكوردستان بشأن الدواعش المعتقلين في العراق

Date: 2019-10-15 16:57:43
فرنسا تعقد مباحثات مع بغداد وكوردستان بشأن الدواعش المعتقلين في العراق

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

حكومة الإقليم: أكثر من 700 ألف نازح عراقي في كوردستان لم يعودوا لديارهم

Date: 2021-06-22 08:40:32
حكومة الإقليم: أكثر من 700 ألف نازح عراقي في كوردستان لم يعودوا لديارهم