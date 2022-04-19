حكومة الإقليم لا تتحفظ على أي نظام تضعه بغداد لادارة الملف النفطي بكوردستان ولكن بشرط

شفق نيوز/ صرّحت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بأنه ليس لديها تحفظ إزاء أي نظام تضعه الحكومة الاتحادية في ادارة النفط والغاز بالإقليم شريطة أن يراعي هذا النظام المبادئ الأساسية للدستور الدائم للبلاد.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم في تصريح للصحفيين اليوم، إنه "لدينا رؤية واضحة حول الموضوع وتحدثنا بصراحة تامة مع وفد الحكومة العراقية حول ملف النفط والغاز".

وأضاف "نحن ليس دينا اي تحفظ ازاء اي نظام يصب في مصلحة إقليم كوردستان، ويكون ضمن مبادئ الدستور، مردفا بالقول "نحن مستعدون للاتفاق مع بغداد والحوارات مستمرة في هذا الإطار ".