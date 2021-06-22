حكومة الإقليم: أكثر من 700 ألف نازح عراقي في كوردستان لم يعودوا لديارهم

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد يوم الثلاثاء أن أكثر من 700 ألف نازح من مناطق ومدن العراق مازالوا يتواجدون في الإقليم.

وقال رشيد في كلمة له خلال استعراض تقرير دولي عن التعداد السكاني في العراق، إن إعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين من خارج وداخل العراق قصدوا الإقليم، مردفا بالقول إن أكثر من مليون ونصف المليون نازح ولاجئ دخلوا أراضي إقليم كوردستان بعد العام 2014 مما شكّل عبئا كبيرا على المجتمع والحكومة.

وأشار إلى أن أكثر من 700 ألف نازح عراقي في الإقليم لم يعودوا إلى ديارهم.

وعن التعداد السكاني العام في البلاد قال الوزير: إن العراق وبعد مضي 18 عاما على سقوط نظام صدام لم يستطع اجراء تعداد عام رغم ما له من اهمية.

وأوضح أن عدم إجراء التعداد العام دفع وزارة التخطيط في الإقليم إلى اللجوء لاعتماد طرق أخرى في إجراء الإحصاءات الرسمية.