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حكومة الإقليم ترد على العبادي: تصريحاتك محاولة للتغطية على انكساراتك

Category: سیاسة

Date: 2021-10-16T18:00:17+0000
حكومة الإقليم ترد على العبادي: تصريحاتك محاولة للتغطية على انكساراتك

شفق نيوز/ ردت حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت، على تصريحات ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فيما وصفتها بمحاولة للتغطية انكساراته المتكررة.

وقال جوتيار عادل ‏المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "في بيان أصدره ائتلاف النصر، حيث يستذكر بتباهٍ قرارات رئيسه التي اُتخذت ضد مفاهيم الديمقراطية والشراكة ليغطي على انكساراته المتكررة وآخرها الانتخابات النيابية العراقية".

واضاف عادل؛ أن "الشعب العراقي أيقن وأصاب في اختياره، وأظهر مدى قصر تلك السياسة المغامرة، وبدد تطلعاته الاستبدادية. وإن التاريخ أثبت على مر العقود فشل محاولات تشتيت وحدة الصف العراقي لمآرب شخصية ودونية".

وتابع أن "حكومة الإقليم تتطلع لبناء مستقبل مشرق ومستقر تعيش تحت خيمته كل القوميات والمكونات الدينية والمذهبية، وتنبذ التفرد والهيمنة وسياسة الإخضاع بعناوين براقة لا يؤمن بها حتى مدعيها".

وأشار إلى أن "العراق اليوم أحوج أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسة عقلانية رشيدة تنأى بنفسها عن التسلط والانحياز والاستخدام المفرط للقوة، ومنع بروز النزعات المتعصبة الضيقة".

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