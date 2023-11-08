حكومة الإقليم تدعو بغداد لتمويل رواتب موظفي كوردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام

شفق نيوز/ دعت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، تطرق فيه إلى موضوع الرواتب والموازنة، وقال ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعث رسالتين رسميتن الى الحكومة الاتحادية، الأولى طلب فيها من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء تمويل الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي لتوزيعها في موعدها المحدد وضمان حقوق من يتقاضونها، معربا عن أمله بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال الجلسات المقبلة.

وحول الموازنة وحصة الإقليم منها قال صباح، بعثنا قبل قرابة 15 يوما رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعربنا فيها عن رأينا بشأن كيفية تعديل قانون الموازنة وعزل الرواتب عن المواد الأخرى وكذلك كيفية معالجة موضوع النفط والغاز.