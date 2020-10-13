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حكومة الكاظمي تؤشر مفردة "انسانية" لإتفاق سنجار

Category: سیاسة

Date: 2020-10-13T14:58:03+0000
حكومة الكاظمي تؤشر مفردة "انسانية" لإتفاق سنجار

شفق نيوز/ كشفت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن أحد مفردات اتفاق سنجار مع حكومة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي عقده، اليوم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "احد مفردات اتفاق بغداد اربيل بشان سنجار هو البحث عن ناجيات من الأيزيديات والشبكيات والتركمانيات".

وأشار ملا طلال إلى أن "هناك تعاوناً استخباراتياً مع دول الجوار لإعادة اكبر عدد من المخطوفات".

ورعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني"، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملاّ طلال الجمعة (9 تشرين الاول 2020).

كما أكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد، ابرام اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة الأمن والاستقرار الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

ولاقى الاتفاق ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الامريكية والبعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق.

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