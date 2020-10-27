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حكومة الكاظمي تكشف المستور: اتفاق بين أربيل وبغداد أغاظ البعض

Category: سیاسة

Date: 2020-10-27T15:44:04+0000
حكومة الكاظمي تكشف المستور: اتفاق بين أربيل وبغداد أغاظ البعض

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن أن الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل بشأن سنجار "أغاظ" البعض.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن سنجار أغاظ البعض"، دون الكشف عن أسماء.

وأضاف أن "الاتفاق سيعيد الأهالي إلى ديارهم، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وسيخرج الغرباء عن المدينة الذين دخلوا إليها عبر الحدود"، في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

وأبرمت بغداد وأربيل، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اتفاقاً لتطبيع الأوضاع في سنجار، معقل أبناء الديانة الايزيدية، يتضمن إدارة المنطقة بصورة مشتركة بين الجانبين، وإخراج الجماعات المسلحة منها بينها منظمة "بي كا كا" الإرهابية، فضلاً عن فصائل "الحشد الشعبي" العراقية.

وأثار الاتفاق استياء الجهات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن بعض قادة الحشد الشعبي.


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