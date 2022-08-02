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حكومة الكاظمي تقر تمويلاً مالياً للجيش العراقي لبناء مخافر على الحدود التركية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T16:39:02+0000
حكومة الكاظمي تقر تمويلاً مالياً للجيش العراقي لبناء مخافر على الحدود التركية

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، توصيات تقضي بتمويل حرس الحدود بعشرات المليارات من الدنانير لبسط الأمن ومنع عمليات التسلل.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.

واضاف انه في بداية الجلسة استعرض الكاظمي الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدد دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات.

واشار الى ان مجلس الوزراء أيّد المبادرة التي قدمها الكاظمي مساء أمس الاثنين، والتي حظيت بدعم سياسي داخلي وخارجي.

وبين مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، الذين استعرضوا الوضع الأمني في البلد، وقدموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية التركية.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية التركية المرفقة ربطاً، والتي تتضمن تمويل 30 مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات.

وتقوم وزارة المالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ 42 مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة.

ويكون استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

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