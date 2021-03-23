حكومة الكاظمي تعلّق على مساعي تغيير سعر الدولار

شفق نيوز/ علق المتحدث باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، على مساعي كتل سياسية تغيير سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة الاتحادية للعام الجاري.

وكان حسن ناظم، وهو أيضاً وزير الثقافة، يرد على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، بشأن تحرك نيابي لتغيير صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسعر برميل النفط.

وقال ناظم، إن "هناك اجتهادا بذلك"، مبينا أن "أي تغيير يجري في قانون الموازنة سيؤثر على عمل الوزارات".

وعبر المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن يصوت البرلمان على قانون الموازنة في الجلسة المقبلة المقررة يوم السبت المقبل.

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار بنسبة نحو 20 في المئة أواخر العام الماضي.

وتسعى كتل نيابية في البرلمان إلى إعادة خفض قيمة صرف الدولار أمام العملة المحلية.