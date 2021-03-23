سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة الكاظمي تعلّق على مساعي تغيير سعر الدولار

Category: سیاسة

Date: 2021-03-23T19:35:21+0000
حكومة الكاظمي تعلّق على مساعي تغيير سعر الدولار

شفق نيوز/ علق المتحدث باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، على مساعي كتل سياسية تغيير سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة الاتحادية للعام الجاري.

وكان حسن ناظم، وهو أيضاً وزير الثقافة، يرد على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، بشأن تحرك نيابي لتغيير صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسعر برميل النفط.

وقال ناظم، إن "هناك اجتهادا بذلك"، مبينا أن "أي تغيير يجري في قانون الموازنة سيؤثر على عمل الوزارات".

وعبر المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن يصوت البرلمان على قانون الموازنة في الجلسة المقبلة المقررة يوم السبت المقبل. 

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار بنسبة نحو 20 في المئة أواخر العام الماضي.

وتسعى كتل نيابية في البرلمان إلى إعادة خفض قيمة صرف الدولار أمام العملة المحلية.

related

حكومة الكاظمي تفصح عن السقف الزمني لإنجاز "الورقة البيضاء"

Date: 2020-10-13 14:30:45
حكومة الكاظمي تفصح عن السقف الزمني لإنجاز "الورقة البيضاء"

بعد الكاظمي.. أربعة وزراء بحكومته يفصحون عن ذممهم المالية

Date: 2020-08-10 11:28:16
بعد الكاظمي.. أربعة وزراء بحكومته يفصحون عن ذممهم المالية

وثيقة .. كتلة نيابية تجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية العراقية

Date: 2019-12-20 21:03:28
وثيقة .. كتلة نيابية تجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية العراقية

مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة من القرارات الجديدة

Date: 2020-12-01 16:01:29
مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة من القرارات الجديدة

فيديو.. سائرون يكشف خفايا ما حدث بجلسة البرلمان اليوم

Date: 2019-12-11 18:58:47
فيديو.. سائرون يكشف خفايا ما حدث بجلسة البرلمان اليوم

الحكومة العراقية تعلن اتفاقا "تاريخيا" مع اقليم كوردستان بشأن سنجار

Date: 2020-10-09 15:33:07
الحكومة العراقية تعلن اتفاقا "تاريخيا" مع اقليم كوردستان بشأن سنجار

البرلمان العراقي يصدر توجيها لامر فوج حمايته "في حال وصول التظاهرات لبناية المجلس"

Date: 2019-10-25 09:47:11
البرلمان العراقي يصدر توجيها لامر فوج حمايته "في حال وصول التظاهرات لبناية المجلس"

شيخ علي: خطبة المرجعية بائسة.. لا تنتظروا خطبة بعد اليوم

Date: 2019-11-29 13:17:20
شيخ علي: خطبة المرجعية بائسة.. لا تنتظروا خطبة بعد اليوم