حكومة الكاظمي تعلن رغبتها بـ"مراقبة دولية جدية" للانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، يوم السبت، رغبة الحكومة العراقية بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها، فيما أشار إلى أن هناك اهتماماً جدياً من الحكومة بمسألة الانتخابات.

وقال حسن ناظم وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى"، لافتا إلى أن "هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات".

وأضاف، أن "الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها"، مشيرا إلى أن "وزير الصحة دعا لمنع السفر إلى الدول التي تشهد تزايداً في عدد الإصابات بكورونا".

وتابع أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حيث إن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحل محل الجهاز المركزي للإحصاء".

وبين أن "مجلس الوزراء قرر المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية"، لافتا إلى أن "موازنة 2021 بُنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية، وأن شعار الحكومة الحالية هو دعم القطاع الخاص".