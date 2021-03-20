حكومة الكاظمي تزيح الأسدي من إدارة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أزاحت رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي من إدارة محافظة ذي قار.

وكان الكاظمي قد كلف الأسدي بإدارة المحافظة الشهر الماضي بعد إقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي في أعقاب احتجاجات عنيفة طالبت بإقالته وخلفت قتلى وجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء شكل خلية أزمة لإدارة محافظة ذي قار، بدلاً من المحافظ المؤقت عبد الغني الاسدي".

وأضاف أن "الخلية تتكون من الدكتور نجم الغزي (استاذ جامعي)، والدكتور احمد الخفاجي (طبيب)، والدكتور عبد الرضا سعود (استاذ جامعي)".