الحكومة العراقية تدعو المتظاهرين لتنظيم انفسهم "سياسياً" ودخول الانتخابات

شفق نيوز/ وجهت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، دعوة إلى المتظاهرين للدخول في الانتخابات بعد تنظيم انفسهم "سياسياً"، مشيراً إلى أن شباب التظاهرات اسقطوا حكومة وغيروا القوانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "امام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات"، مشيرا الى أن " ساحة التحرير تعدّ مكاناً للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية".

وأكد ملا طلال، أنه لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء ساحة التحرير"، موضحاً أن "الشباب المتظاهرين السلميين ثبتوا على تغيير وتعديل مسار العملية السياسية وفرض الإرادة عبر اسقاط الحكومة السابقة بعد تقديم نحو 560 شهيداً".

ولفت ملا طلال إلى أن "المتظاهرين أجبروا المؤسسة التشريعية على تغيير مفوضية الانتخابات وإقرار قانون الانتخابات"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة ظل واقفا ومتابعاً للمظاهرات من مركز العمليات وأصدر توجيهات بضبط النفس وعدم المساس بالمتظاهرين".

وأوضح ملا طلال، أن "مجلس الوزراء أقر تعديل قانون مؤسسة الشهداء وأرسله إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يتضمن حقوق شهداء التظاهرات الذين سقطوا من واحد تشرين 2019، وإعطاء حقوق لعوائلهم من خلال شمولهم بمؤسسة الشهداء".