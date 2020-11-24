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حكومة الكاظمي تحرم فئة محددة من تولي المناصب الرفيعة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-24T14:55:33+0000
حكومة الكاظمي تحرم فئة محددة من تولي المناصب الرفيعة

شفق نيوز/ قررت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء حرمان فئة المتهمين بالفساد من تولي المناصب الرفيعة بالدولة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في بغداد، إن "مجلس الوزراء صوت على عدم تعيين اي شخص متهم بالفساد بمنصب مدير العام فما فوق حتى لو كان مشمولاً بقانون العفو العام".

وأضاف حمادي في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يدخل ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

كما أفاد حمادي بأن العراق سيحصل على 8 آلاف جرعة لقاح هذا يمثل نسبة 20 في المئة من سكان العراق، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لها تتواصل مع الشركات المنتجة للقاح.

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