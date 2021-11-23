حكومة الكاظمي تتخذ 9 قرارات جديدة

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، صرف أجور العاملين المجانيين من مختلف الاختصاصات في وزارة التربية، فيما أطلق منحة مالية للأندية الرياضية المتعسرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس المجلس مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، وبحث فيها مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووافق مجلس الوزراء على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، المذكورين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدل بالقرار (337 لسنة 2019)، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022.

كما وجه الكاظمي خلال الجلسة بتولي وزارة التخطيط مناقلة 45 مليار دينار من التخصيصات السنوية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2021 إلى تخصيصات ديوان الوقف الشيعي لمشروع استملاكات العتبة الحسينية المرحلة الثالثة؛ كونه من المشروعات المهمة في توسعة الحرم الشريف، وإضافة مساحات أخرى للزائرين.

وأكد المجلس على تنفيذ توصية المجلس الوزاري للطاقة (147 لسنة 2021)، لتمويل مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة، ويكون تسديد مستحقات المشروع من مصادر تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب آلية الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسات ضمان الصادرات الصينية، أو من تخصيصات وزارة الموارد المالية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية/2022.

ووافق على تخصيص وزارة المالية 455 مليون دينار إلى محافظة واسط من احتياطي الطوارئ، لبناء 13 داراً سكنية بديلة عن الدور المتهالكة في قرية كريم الجاسم في ناحية الدبوني.

كما قرر مجلس الوزراء رفع قيود السفر إلى جمهورية الهند، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة المرقم (5086) في 31 تشرين الأول 2021.

وأقر دعم الأندية الرياضية في عموم العراق ثلاثة مليارات دينار في كل محافظة من المحافظات، الحاصلة على إجازة تأسيس من وزارة الشباب والرياضة، موعزاً للوزارات الداعمة للأندية المؤسساتية بتفعيل قراري مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، وتعديله قرار رقم (25 لسنة 2021)، المتضمن دعم الأندية المؤسساتية مالياً، وصرف مبالغ مالية لها، ومعالجة موضوع الديون المترتبة عليها؛ لغرض المشاركة في الاستحقاقات القادمة.

ووجه المجلس وزارة المالية إلى تخصيص ملياري دينار، إلى قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، لتقديم متطلبات الدعم لطائرات قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، لتجهيزهم بوقود الطائرات ولكثرة الواجبات المكلفين بها.

كما وافق على شطب المبالغ المترتبة نتيجة تجهيز كميات زيت الغاز المجهز من وزارة النفط إلى المولدات الأهلية، على أن تقوم وزارة المالية بخصم المبالغ المذكورة من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية.

وختم المجلس قراراته بتخويل المدير العام لدار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق تنفيذي للتعاون الوثائقي والإرشيفي بين دار الكتب والوثائق والمديرية العامة للإرشيف الحكومي لجمهورية بولندا.