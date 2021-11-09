حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة

شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء برئاسة مصطفى الكاظمي خمسة قرارات جديدة.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي استعرض في بداية الجلسة، تطورات الأوضاع العامة في العراق، وآخر المستجدات السياسية والأمنية.

وشهدت الجلسة استضافة وكيل وزارة الصحة، حيث استعرض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الوكيل زيادةً في جرعات التلقيح وإقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على الموقف اليومي للإصابات.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار المحضر (21) والتوصيات المتعلقة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/649 المؤرخ في 19 أيلول 2021، بشأن إنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثانياً/ تخويل وزير التخطيط صلاحية سد العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى من خلال المناقلة بحسب المبالغ المرفقة ربطاً.

ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2021) .

رابعاً/ تخصيص وزارة المالية ما يعادل (200) ألف دولار، أو (300 مليون دينار) إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

خامساً/ التوجيه بعقد اجتماع تشاوري بين السادة وزيري الزراعة والموارد المائية، ومستشار رئيس الوزراء، بشأن الخطة الزراعية الشتوية ومعالجات شحة المياه، ورفع نتائج الاجتماع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.