حكومة الكاظمي تتحدث عن "حرب معلنة" وتكشف عن أهدافها

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن حرب معلنة تجري في مدن عراقية مختلفة، فيما بينت الهدف من هذه الحرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما تتعرض له أبراج الطاقة الكهربائية من عمليات تفجير في مختلف المدن العراقية، ليس هجمة شرسة فقط، وانما هي حرب معلنة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية لوزارة الكهرباء جميعها تتعرض الى دمار شامل بسبب هذا الحرب".

وبين العبادي ان "الحرب المعلنة التي تحولت من العسكر الى الكهرباء هدفها إيذاء المواطنين وحرمان المواطنين من طاقة الكهرباء وعزل المحافظات بعضها عن بعض".

وأضاف ان "هذا الحرب المعلنة طالت حتى بعض المشاريع الاستراتيجية والحيوية، هدفها قطع مياه الشرب عن بعض المناطق وهذا يدل على ان الحرب هذه هدفها ايذاء المواطنين ليس الا".