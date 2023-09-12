حكومة العراق تواسي ليبيا وتعلن كامل استعدادها للإغاثة وإنقاذ المنكوبين

شفق نيوز/ عبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن تضامن حكومة وشعب العراق مع ليبيا إزاء السيول والأعاصير التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "باسم العراق، حكومةً وشعباً، نعبر عن مشاعر التضامن الأخوي مع الشعب الليبي الشقيق، إزاء الكارثة الإنسانية الصعبة التي تمثلت بالسيول والأعاصير والتي اجتاحت شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة المنكوبة وما خلفته من ضحايا بلغت أعدادهم الآلاف".

وأضاف "نتقدم بعميق التعازي إلى أسر الضحايا، متمنين لهم المغفرة والرحمة ولقلوب ذويهم الصبر والاحتساب، مثلما نتمنى للمصابين سرعة التشافي".

وأكد السوداني أن "حكومة جمهورية العراق تبدي كامل استعدادها لمدّ يد العون في جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين، والمساعدة الفورية في كل ما من شأنه أن يخفف حجم الكارثة، من منطلق الواجب الإنساني والأخوة بين الشعبين الشقيقين العراقي والليبي.