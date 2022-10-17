سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة السوداني.. 22 وزارة 12 منها للإطار وهذه حصة الكورد والسُنّة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T13:41:06+0000
حكومة السوداني.. 22 وزارة 12 منها للإطار وهذه حصة الكورد والسُنّة

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل التشكيلة الوزارية التي يعتزم تشكيلها رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الكابينة الوزارية لحكومة السوداني، ستتكون من ٢٢ - ٢٤ وزارة، توزع ٤ وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتان لتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات ستذهب ٣ منها إلى حزب الديمقراطي الكوردستاني، وواحدة إلى الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "١٢ وزارة ستذهب إلى الإطار التنسيقي، وستكون ٤ لدولة القانون و٦ إلى تحالف الفتح ووزارتين إلى تحالف المستقلين".

وأشار القيادي إلى أن "في حال أصبحت الكابينة الوزارية ٢٤ ستذهب اثنتان منها للأقليات أحدها المسيح والأخرى للتركمان، أما اذا بقى تقسيم الوزارات على ٢٢ وزارة فإن المكون المسيحي والتركماني يأخذون حصتهم  من الحقائب الوزارية للإطار".

وأوضح أن "توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل ٥ نواب حقيبة وزارية، وكل ١٥ نائباً وزارة سيادية"، لافتاً إلى أن "الكابينة الوزارية غير جاهزة لغاية اللحظة، ومن المؤمل أن يقوم السوداني بتقديمها إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل".

related

العامري والفياض يعتزمان ترؤس وفد تفاوضي مع "الديمقراطي والسيادة"

Date: 2022-04-02 11:06:54
العامري والفياض يعتزمان ترؤس وفد تفاوضي مع "الديمقراطي والسيادة"

قطبا "إنقاذ الوطن" يتباحثان بخطاب الصدر تمهيداً لـ"قرار مركزي"

Date: 2022-06-09 18:00:13
قطبا "إنقاذ الوطن" يتباحثان بخطاب الصدر تمهيداً لـ"قرار مركزي"

الديمقراطي الكوردستاني يطلب ضمانات من الإطار لتشكيل الحكومة: خياراتكم محدودة

Date: 2022-06-27 14:02:38
الديمقراطي الكوردستاني يطلب ضمانات من الإطار لتشكيل الحكومة: خياراتكم محدودة

جلسة البرلمان.. الاطار يؤكد مضيه بالحضور و"السيادة" و"الديمقراطي" قد يلتحقان بالصدر

Date: 2022-02-05 11:37:49
جلسة البرلمان.. الاطار يؤكد مضيه بالحضور و"السيادة" و"الديمقراطي" قد يلتحقان بالصدر

الكتمان لقضاء الحوائج.. العامري يزور الحنانة "سرّاً" لإقناع الصدر: الموالاة أو المعارضة

Date: 2022-04-04 16:46:41
الكتمان لقضاء الحوائج.. العامري يزور الحنانة "سرّاً" لإقناع الصدر: الموالاة أو المعارضة

تصدع يضرب تحالف الخنجر.. "أبو مازن" يهدد من عمان: حقيبة وزارية أو الذهاب إلى جناح المالكي

Date: 2022-02-28 13:35:43
تصدع يضرب تحالف الخنجر.. "أبو مازن" يهدد من عمان: حقيبة وزارية أو الذهاب إلى جناح المالكي

المستقلون بانتظار موقف من الصدر بعد انتهاء مهلة الإطار

Date: 2022-05-12 18:19:53
المستقلون بانتظار موقف من الصدر بعد انتهاء مهلة الإطار

مفاجأة في زمن لقاء الحنانة بين الصدر والإطار ومتغيرات تلوح في الأفق

Date: 2022-03-13 20:59:34
مفاجأة في زمن لقاء الحنانة بين الصدر والإطار ومتغيرات تلوح في الأفق