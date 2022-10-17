حكومة السوداني.. 22 وزارة 12 منها للإطار وهذه حصة الكورد والسُنّة

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل التشكيلة الوزارية التي يعتزم تشكيلها رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الكابينة الوزارية لحكومة السوداني، ستتكون من ٢٢ - ٢٤ وزارة، توزع ٤ وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتان لتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات ستذهب ٣ منها إلى حزب الديمقراطي الكوردستاني، وواحدة إلى الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "١٢ وزارة ستذهب إلى الإطار التنسيقي، وستكون ٤ لدولة القانون و٦ إلى تحالف الفتح ووزارتين إلى تحالف المستقلين".

وأشار القيادي إلى أن "في حال أصبحت الكابينة الوزارية ٢٤ ستذهب اثنتان منها للأقليات أحدها المسيح والأخرى للتركمان، أما اذا بقى تقسيم الوزارات على ٢٢ وزارة فإن المكون المسيحي والتركماني يأخذون حصتهم من الحقائب الوزارية للإطار".

وأوضح أن "توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل ٥ نواب حقيبة وزارية، وكل ١٥ نائباً وزارة سيادية"، لافتاً إلى أن "الكابينة الوزارية غير جاهزة لغاية اللحظة، ومن المؤمل أن يقوم السوداني بتقديمها إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل".