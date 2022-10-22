حكومة السوداني أمام "اختبار كركوك".. تغيير المحافظ والعودة إلى ما قبل "أكتوبر 2017"

شفق نيوز/ كشف مسؤول سياسي في كركوك، يوم السبت، عن اتفاقات وتفاهمات لاعادة ترتيب أوضاع كركوك وتحقيق التوازن وانهاء مظاهر التهميش القومي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، ان "كركوك ستشهد تغييرات في المنظومة الإدارية بما يضمن حقوق واستحقاقات جميع المكونات داخل المحافظة بعيداً عن التهميش والتفرد من قبل أي مكون خلال مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاقات وتوافقات بين جميع المكونات في كركوك ومراجعها السياسية".

وبين كاكي ان "المكون الكوردي الذي يشغل 6 مقاعد برلمانية لم يحصل على استحقاقه السياسي والانتخابي في كركوك، كما ان المحافظ الحالي يشغل هذا المنصب منذ خمس سنوات وقد تجاوز المدة المقررة لإشغال المنصب ما يتطلب تغيير المحافظ لتفادي تمدد الفساد في كركوك".

وأضاف "كركوك متعايشة اجتماعيا وسلميا طيلة السنوات التي سبقت أحداث أكتوبر وهي مثال للعراق المصغر رغم التنوع القومي والطائفي"، مشددا على "ضرورة إعادة التوازن الإداري لكركوك واختيار محافظ يمثل جميع المكونات دون أي تهميش او تمييز".

وبحسب مراقبين فإن الاحداث التي شهدتها محافظة كركوك بعد الاستفتاء على استقلال كوردستان عام 2017، أدت الى تغييرات ادارية كبيرة في عموم المؤسسات، تسببت بتعطيل مجلس المحافظة والسلطة التشريعية، ولم تحسم المشكلات العالقة في المحافظة حتى الآن.