حكومة السوداني توافق على استمرار صرف مستحقات ضحايا الإرهاب

شفق نيوز- بغداد

وافق مجلس الوزراء العراقي (حكومة تصريف الأعمال)، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب".

ويعقد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني.

من جانبها ثمنت مؤسسة الشهداء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مجلس النواب.

وبينت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار جاء خلال استضافة رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة هذا اليوم، وذلك عقب المطالبات المتكررة التي تقدم بها لاستضافته ومناقشة ملف حقوق ذوي ضحايا الإرهاب، وبحضور رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي".