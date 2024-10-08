حكومة السوداني تقر استراتيجية جديدة تخص العراقيين المبعدين

شفق نيوز/ أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن موافقته على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج وإدارة شؤونهم عند عودتهم.

وأوضح بيان حكومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار الملحوظات المعروضة في الاجتماع، مبينا أن الخطة تركز على وضع توصيف للمبعدين من الخارج، بالإضافة إلى تنسيق وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة والمهجرين بشأن ملف إعادة المبعدين.

كما تتضمن الخطة، بحسب البيان، إجراء توعية إعلامية حول الهجرة غير الشرعية، وإلغاء النشاط المتعلق بإعادة تعيين الموظفين المبعدين.