حكومة السوداني تستعد للتعداد السكاني.. وعضو سادس تنضم إلى شبكة الإعلام

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وشهدت الجلسة مناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد والملفات الحيوية المتعلقة بأولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات هامة، وفق بيان حكومي ورد الى وكالة شفق نيوز.

وفي إطار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني المقرر في 20 تشرين الثاني الجاري، أكد المجلس الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعداد. كما تم اعتماد آليات العمل في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك يضم ممثلين عن القوميات الثلاث (العربية، الكوردية، التركمانية)، مع إضافة فرد من الديانة المسيحية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.

وتناول المجلس نتائج التعداد ومقارنة البيانات، حيث كلف هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الداخلية لمقارنة سجلات البيانات مع نتائج التعداد، مع الالتزام بتنظيم جداول إحصائية للمرحلين والوافدين والنازحين في تلك المناطق.

وفي مجال التعليم، وافق المجلس على تعديل زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد إلى 20%، كما وافق على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في عدة محافظات.

من جهة أخرى، صادق المجلس على تثبيت 4 من المديرين العامين في الوزارات وفقاً لمعايير تقييم الأداء، كما اختار إسلام حسن السعدي كعضو سادس في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

فيما يخص المشاريع المتلكئة، تم إقرار زيادة الكلفة لبعض المشاريع الحيوية، مثل إنشاء جسر شمال الناصرية ومشاريع بناء المدارس.

كما نظر مجلس الوزراء، بحسب البيان، في موضوعات أخرى وأقرّ عدة قرارات تتعلق بقانون الطيران المدني، وتعديل أسعار زيت الغاز، وإبرام عقود إيجار مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.