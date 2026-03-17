حكومة السوداني ترفض قصف الحشد والسفارات والمنشآت الحيوية

جدّدت حكومة تصريف الأعمال العراقية، يوم الثلاثاء، رفض قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي، ورفض أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، معتبرة إياها "أعمالاً إرهابية" تستهدف الإساءة للاستقرار والامن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، شهدت اليوم بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتدارس المجلس، وفق البيان، التطورات الأمنية الأخيرة، وأكد رفضه "للاعتداءات الغادرة التي تعرضت لها مواقع قواتنا الأمنية وأدّت الى استشهاد عدد من ابطال الحشد الشعبي، كما رفض المجلس أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدّها أعمالاً إرهابية تستهدف الإساءة للاستقرار والامن المتحقق بفضل تضحيات قواتنا الأمنية البطلة"، مجدداً دعمه للقوات الامنية "وهي تقوم بواجبها في منع تلك الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في انحاء البلاد".

وأقر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم غد الأربعاء 18 آذار/مارس 2026، إلى غاية يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وراجع المجلس الاجراءات المتعلقة بتطبيق قراراته في مجال تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات، وأكد على الاستمرار في مسار الترشيد الاقتصادي، وفقاً للبيان.

كما أقر المجلس "قيام وزارة المالية بتمويل جهاز مكافحة الإرهاب، بشأن أعمال المجلس الاستشاري لخبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مقاضاة وإعادة تأهيل وإدماج العائدين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وفي مجال مشروعات البنى التحتية للقطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن استثناء مشروعات شركة خطوط الأنابيب النفطية المبينة وفق ما أوردته وزارة النفط، من قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، بإيصال الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية ولسد حاجة المواطنين من تلك المنتجات خدمة للصالح العام".

ووافق المجلس على "استثناء مشروع تشييد مجمع للدوائر العدل في محافظة نينوى، من قراري مجلس الوزراء (421 لسنة 2025، و3 لسنة 2026)، لبناء مديرية التسجيل العقاري في الجانب الايمن من مدينة الموصل".