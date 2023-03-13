حكومة السوداني تجتمع لمناقشة موازنة 2023

شفق نيوز/ عقدت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأمس الأحد، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.