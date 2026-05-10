حكومة الزيدي.. 14 حقيبة وزارية أمام البرلمان غداً

أكد سياسي عراقي مستقل، أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي يعتزم عرض نحو 14 حقيبة وزارية على التصويت في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم غد الاثنين لمنحه الثقة.

وقال أبو ميثاق المساري لوكالة شفق نيوز إن "الزيدي سيقدم قرابة 14 مرشحاً للحقائب الوزارية، وهو ما يتجاوز نصف التشكيلة الحكومية"، مبيناً أن ذلك "قد يضمن نيله الثقة ليصبح رئيساً للحكومة وليس مجرد مكلف، في حال تمرير الكابينة دون تأجيل".

ووفق معلومات أولية "قابلة للتغيير"، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن خارطة الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي تتضمن "وزارة الخارجية: ريبر أحمد، وزارة الداخلية: عمر الوائلي، وزارة التخطيط: ياسين العيثاوي، وزارة الصناعة: محمد نوري، وزارة الثقافة: بدر الفحل، وزارة العدل: خالد شواني، وزارة البيئة: سروة عبد الواحد، وزارة الإعمار: نوزاد هادي، وزارة التربية: مقدام الجميلي".

فيما تتوزع مناصب نواب رئيس الوزراء على كل من فؤاد حسين، ومحسن المندلاوي، ومثنى السامرائي.

وفي السياق، أوضح مصدر في المجلس الوطني الجامع للقوى السياسية "السنية"، لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الدفاع "حُسمت لصالح تحالف الحسم بزعامة ثابت محمد العباسي بالتراضي بين مكونات البيت السني".

وأضاف، أن عدداً من الحقائب ما تزال محل تفاوض داخل البيت السياسي الشيعي، من بينها وزارة النفط التي تشهد تنافساً بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، إلى جانب تنافس على ملفات الأجهزة الأمنية الحساسة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الشخصيات من رجال الأعمال الذين لم يتجاوزوا العتبة الانتخابية قد يحصلون على مناصب في هيئات مستقلة، بينها منصب محافظ بغداد لصالح فراس مجيسر، إضافة إلى مناصب في هيئة الاستثمار وغيرها.

وفي وقت سابق أفاد مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، بوجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وكان رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي قد قدم، الخميس الماضي (7 ايار الجاري)، المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً.

وكلف رئيس الجمهورية نزار آميدي، في 27 نيسان / أبريل 2026، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي خلفاً لمحمد شياع السوداني.