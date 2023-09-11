حكومة اقليم كوردستان: اثارة بغداد لأي موضوع آخر وخلطه بالموازنة قتلٌ للوقت

شفق نيوز/ شددت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على أن موظفي الاقليم كان يجب أن يتسلموا رواتبهم مثل باقي المناطق في العراق، مبينا ان قيام بغداد بإثارة موضوعات اخرى غير الميزانية لا يعدو كونه إلاّ قتلا للوقت.

ونقل بيان لدائرة الإعلام والمعلومات عن المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي قوله انه بعد اقرار قانون الموازنة العامة العراقية لم تكن الحكومة العراقية على استعداد لارسال جميع المستحقات المالية للإقليم كما جاءت في قانون الموازنة، مشيرا الى انه كان يتوجب الآن أن يتسلم موظفو الاقليم رواتبهم مثل باقي مناطق العراق.

وأوضح هورامي ان الاقليم بحاجة الى 906 مليارات دينار لرواتب الموظفين وكان على الحكومة الاتحادية ان لا تخلط هذا الموضوع مع أي موضوع آخر.

وأضاف هورامي انه كان يجب أن يتم توزيع رواتب شهر أيلول لموظفي مثل باقي المناطق لا أن يبقوا بالانتظار.

وبشأن مبلغ الخمسمائة مليار دينار التي ترسل للاقليم لثلاثة اشهر اكد هورامي ان الحكومة الاتحادية قد استبعد العديد من أشهر هذه السنة من خططها وان يتحدثوا عنها ولم يقولوا ماهي استحقاقات الاقليم لكل تلك الأشهر.

وعبر هورامي عن الأمل أن تقوم بغداد بمراجعة تلك الأرقام بأي شكلٍ من الأشكال ومراجعة القرارات التي يتم اتخاذها ضد الاقليم، لافتا الى حكومة الاقليم ردت على جميع الاسئلة التي طرحتها الحكومة العراقية بشأن الايرادات النفطية وغير النفطية وان اثارة أي موضوع او سؤال اخر ماهو إلا قتلاً الوقت.