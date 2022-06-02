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حكم بالسجن 15 عاما لأربعة مسؤولين محليين في كركوك

Category: سیاسة

Date: 2022-06-02T19:03:15+0000
حكم بالسجن 15 عاما لأربعة مسؤولين محليين في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالسجن لمدة 15 عاماً على اربعة من اعضاء مجلس المحافظة السابقين.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن الحكم شمل كل من، عرفان كركوكلي، رياض دانوك، بروين محمد، وادور اوراهام، مع منع سفرهم ومصادرة أملاكهم.

وبين أن الحكم صدر وفق 316 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 316: يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.

ويأتي القرار بعد يومين من صدور حكم بالسجن على رئيس مجلس المحافظة سابقاً ريبوار طالباني.

وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.

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