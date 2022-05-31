حكم بالسجن ست سنوات لرئيس مجلس محافظة كركوك سابقاً ريبوار طالباني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف كركوك، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، وذلك ضمن جملة أحكام متتالية صدرت بعد مغادرته المحافظة، إثر إجراء استفتاء استقلال إقليم كوردستان في الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي 2017.

وجاء في القرار الذي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، حكمت المحكمة على المدان الهارب (ريبوار فائق عبدالمجيد صابر الطالباني) بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات, واصدار امر قبض بحقه وفق المادة المذكورة اعلاه وتبليغه بالحكم الصادر بحقه اعلانا لتسليم نفسه الى هذه المحكمة او الى اقرب مركز شرطة والاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه والاشعار الى الجهات المختصة لمنع سفره خارج أراضي جمهورية العراق وتأييد حجز امواله المنقولة وغير المنقولة عدا ما لا يجوز حجزه قانوتا.

وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.