حقيقة إلقاء منشورات في سماء بغداد.. مركز عراقي يجيب

شفق نيوز/ أكد مركز "أسبر" المختص بتدقيق الأخبار الخاصة بالشأن العراقي، يوم الأحد، بأن لا صحة لخبر طائرات درون ترمي منشورات في سماء العاصمة بغداد.

وقال المركز في منشور على موقع أكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "بعض الحسابات عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) تداولت مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق مفاده أن طائرات نوع درون قامت بإلقاء منشورات في سماء العاصمة بغداد، وُزعم أنها تابعة للمعارضة العراقية".

ولفت إلى أن "فريق مركز أسبر، تحقق من الادعاء ووجد أنه زائف، حيث قمنا بتحليل مقطع الفيديو المزعوم عن طريق تقطيعه إلى مشاهد ثابتة وعرضه على محرك البحث العكسي، حيث تم العثور على المقطع الأصلي الذي تبين أنه يعود للصحفي الفلسطيني إبراهيم محارب".

وبين أن "الصحفي الفلسطيني نشر هذا الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بتاريخ 11 آب/أغسطس 2024، وعلق عليه قائلاً: (طائرات الكواد كابتر تقوم قبل قليل بإلقاء منشورات تحريضية فوق خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس)، مما يعني أن الفيديو لا علاقة له بالعراق".

وتابع المركز: "من جانب آخر، قمنا بالبحث في الحسابات التابعة للمجلس الوطني للمعارضة العراقية، الذي ظهر شعارها على المنشورات المزعومة، ولم نعثر على أي دليل يثبت أنها هي من قامت بتوزيع المنشورات المذكورة".

وأوضح أن "الصور الثلاث للمنشورات المتداولة تم تصويرها بنفس الشكل، وتُداول بنفس الطريقة، وبنفس التفاصيل، مما يعني أنه لا توجد زوايا أخرى للمنشورات، وهذا يثير الشكوك حول صحة الخبر المتداول".

وأشار إلى أن "الخبر المتداول عن إلقاء طائرات درون منشورات في سماء بغداد هو زائف، حيث أن الفيديو الأصلي يعود لواقعة في غزة وليس في العراق، ولا يوجد دليل على صحة توزيع المنشورات من قبل المعارضين العراقيين في العراق".