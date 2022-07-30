حقيقة قطع الانترنت عن المتظاهرين في الخضراء

شفق نيوز / نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، قطع خدمة الإنترنت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع اقتحامها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد المشهداني، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الاتصالات لم تقطع خدمة الإنترنت، سواء في المنطقة الخضراء أو عموم البلاد"، لافتاً إلى أن "الأنباء التي تناولتها بعض المواقع والوكالات الإخبارية، أنباء كاذبة".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.