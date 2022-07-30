سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقيقة قطع الانترنت عن المتظاهرين في الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T10:55:00+0000
حقيقة قطع الانترنت عن المتظاهرين في الخضراء

 شفق نيوز / نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، قطع خدمة الإنترنت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع اقتحامها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد المشهداني، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الاتصالات لم تقطع خدمة الإنترنت، سواء في المنطقة الخضراء أو عموم البلاد"، لافتاً إلى أن "الأنباء التي تناولتها بعض المواقع والوكالات الإخبارية، أنباء كاذبة".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

related

العراق يتخذ مجموعة جديدة من القرارات لمواجهة شحة المياه

Date: 2022-05-11 13:23:57
العراق يتخذ مجموعة جديدة من القرارات لمواجهة شحة المياه

أمريكا تكشف انتهاج ايران سبيلا جديدا بالعراق وموقف حكومة الكاظمي منه

Date: 2020-09-12 04:57:47
أمريكا تكشف انتهاج ايران سبيلا جديدا بالعراق وموقف حكومة الكاظمي منه

القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

Date: 2019-07-31 10:25:53
القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

الفياض يحث لتعاون عسكري بين العراق وإيران

Date: 2021-04-21 15:37:20
الفياض يحث لتعاون عسكري بين العراق وإيران

امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

Date: 2020-06-25 12:13:52
امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

الخارجية الإيرانية: جولة المباحثات الاخيرة مع السعودية في بغداد ايجابية

Date: 2022-06-16 14:20:48
الخارجية الإيرانية: جولة المباحثات الاخيرة مع السعودية في بغداد ايجابية

بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

Date: 2019-10-07 07:53:23
بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

مقترح سني لاختيار بديل عبد المهدي من غير مكونه يلاقي رفضا من كتلة شيعية

Date: 2019-12-02 11:21:48
مقترح سني لاختيار بديل عبد المهدي من غير مكونه يلاقي رفضا من كتلة شيعية