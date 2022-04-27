حقيقة سحب يد محافظ صلاح الدين عمار الجبر

شفق نيوز/ نفت محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، ما تردد من انباء حول سحب يد المحافظ "عمار الجبر" او استبداله .

وقال مسؤول اعلام المحافظة جاسم الجبوري لوكالة شفق نيوز، إنه "لاصحة للانباء التي يروج لها البعض ازاء سحب يد محافظ صلاح الدين"، موضحاً أنه "لم يصلنا اي كتاب رسمي بذلك، ما يعني أن هناك من يحاول العبث بأستقرار المحافظة لغايات شخصية من خلال استجداء الاموال من قبل بعض الداعمين لجهات مغرضة تقف بالضد من (عمار الجبر) كونه اكثر شخصية ملمة بوضع المحافظة".

وووفق الجبوري، فأن "للمحافظ دور كبير في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة للمحافظة، كما ان خبرته مكنته من كشف الكثير من المشاريع الوهمية التي لاتضيف شيئا للمحافظة" وفق قوله.

وأوضح أن "كل ما يتم تداوله بخصوص اقالة او سحب يد المحافظ عار عن الصحة بدليل لم يصدر كتاب رسمي بذلك"، مؤكداً أن "المحافظة تعيش اجواء مستقرة وامنة بفضل خطط المحافظ في ذلك".

وروجت تسريبات صحفية لسحب يد محافظ صلاح الدين الى جانب بعض كبار المسؤولين في الادارة المحلية للمحافظة.