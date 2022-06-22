حقيقة تكليف "الغزي" بالإشراف على تخصيصات قانون الأمن الغذائي الطارئ

شفق نيوز/ نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاربعاء، تكليف أمينها العام حميد الغزي بالإشراف على تخصيصات قانون الأمن الغذائي الطارئ.

وقالت الامانة في تنويه صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تنفي صحة صدور كتاب يرد فيه أمر تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة.".

وأضافت الأمانة العامة، أنها إذ تستنكر تناقل مثل هذه الشائعات المغرضة، فإنها تدعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة التحقق من المعلومة قبل نشرها، والالتزام بأخذها من مصادرها الموثوقة؛ خدمة للمصلحة العامة.