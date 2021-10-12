حقيقة استبعاد "حنان الفتلاوي" من قائمة الفائزين بالانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، اليوم الثلاثاء، حقيقة استبعاد المرشحة عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل حنان الفتلاوي من قائمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن صدور قرار استبعاد المرشحة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي من قائمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية المبكرة، غير صحيح ولم يصدر اي شيء عن المفوضية بهذا الخصوص".

بدروه، أفاد مكتب مفوضية انتخابات بابل في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن كل ماينشر على صفحات التواصل الاجتماعي او المواقع الخبرية باستبعاد مرشح وصعود اخر انباء عارية عن الصحة تماماً، موضحة أن اخر هذه الانباء غير الصحيحية اعتقال ادارة المكتب بواسطة قوة من بغداد ..

وبين مكتب مفوضية بابل، أن كل الاخبار مفبركة ولا اساس لها من الصحة ومحاولة للتشويش على نجاح الانتخابات، مؤكدة لا يوجد استبدال مرشح باخر وفق النتائج التي اعلنت بالمؤتمر المنعقد يوم امس.

وأوضح بيان مكتب مفوضية بابل، أن جميع النتائج المعلنة اولية، وليست نهائية لحين حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن جميع الاحزاب والمرشحين لهم الحق في تقديم الطعون خلال ٣ ايام من اليوم التالي لإعلان النتائج بعد تقديم الادلة والاثباتات الداعمة لطعنه ومن خلال مكتب المحافظة الانتخابي، حيث ينتهي استلام الطعون نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ١٤ تشرين الاول٢٠٢١ .

وفي وقت سابق، أفدت وسائل اعلام، بإستبعاد الفتلاوي من السباق الانتخابي وترشيح "مريم الزغيبي" عن الكتلة الصدرية بدلا عنها

وبحسب تقارير اعلامية، فأن الزغيبي حصلت على (4820) صوتا وبالمقابل حصلت حنان الفتلاوي عن دولة القانون على (4408) صوتا ..