حقوق: عامر الفائز يترأس أولى جلسات البرلمان الاسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

رجح رئيس كتلة "حقوق" النيابية سعود الساعدي، يوم الأحد، أن يعقد البرلمان العراقي بدورته الجديدة جلسته الأولى الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عامر الفائز كونه الأكبر سناً.

وقال الساعدي، لوكالة شفق، إنّه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، يتعيّن على رئيس الجمهورية دعوة النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب إلى انعقاد الجلسة الأولى خلال مدة لاتتجاوز 15 يوماً.

وأضاف أن "رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفائز، يُعدّ الأكبر سناً في مجلس النواب بدورته السادسة"، متوقعاً في الوقت نفسه أن "يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال الأسبوع المقبل".

واليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وأرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض المصادقة عليها.

وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، مطلع هذا الشهر، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.