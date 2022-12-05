"حقوق" تعترض على الربط الكهربائي مع السعودية والإمارات وتسأل الوزير عن الجدوى.. وثائق

شفق نيوز/ وجه رئيس كتلة "حقوق" البرلمانية حسين مؤنس، يوم الإثنين، سؤالاً نيابياً لوزارة الكهرباء عن جدوى الربط الكهربائي مع الإمارات والسعودية.

وجاء في السؤال الذي وجهه مؤنس للوزارة بحسب كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "استنادا إلى المادة ( 61 سابعا – 1 ) من الدستور والمادة ( 29 ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة ( 50 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى اجابتنا على الأسئلة البرلمانية والتي تضمنت "الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي السعودي ( 500 ميغاواط )، وموعد تاریخ تشغيل المشروع .

وطلب مؤنس، من الوزير"الإجابة عن تلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الكتاب، وفق المادة 15 - اولا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

وفي سؤال آخر، قال مؤنس، إنه "لأغراض رقابية واستناداً إلى أحكام المادة (61/سابعاً/أ) من الدستور وأحكام المادتين (15) و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى الإجابة على الأسئلة البرلمانية المتضمنة "الجدوى الاقتصادية لمشروع عقد شراء الطاقة من شركة مصدر الإمارتية"، وعن "ضرورة منح قرض من مصرف التجاري العراقي ( TBI) الى الشركة اعلاه لغرض انشاء المشروع".

كما تضمنت أسئلة مؤنس، عن توصيات اللجنة المشكلة وفق الأمر الوزاري ذي العـدد ( 60334 في 1 /۱۲/ ۲۰۲۲ )، طالبا كذلك الاجابة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

ووقع العراق والسعودية، الجمعة (16 / 7 / 2022) اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب. وجرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي.