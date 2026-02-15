"حقوق" ترفض التمديد لحكومة السوداني وتتوقع حسم ملف الرئاسة قريباً

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، يوم الأحد، رفض حركته أي مقترح لتمديد عمر حكومة تصريف الاعمال برئاسة محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى تحركات لحسم منصب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة حقوق ترفض هكذا مقترح وأي محاولة لتمديد عمر الحكومة"، مبيناً أنهم "لم يسمعوا عن أي مقترح بشأن تمديد عمر الحكومة الحالية".

وأضاف أن "هناك محاولات وتحركاً يجري لحسم منصب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع"، متوقعاً "عقد جلسة انتخاب الرئيس في الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني مقترحاً يقضي بتمديد عمر حكومته لمدة عام واحد بصلاحيات محددة، بهدف إيجاد مخرج للانسداد السياسي.

ويقول متخصصون، أن الدستور العراقي لعام 2005 يخلو من أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال، معتبراً أن أي محاولة في هذا الاتجاه تمثل خروجاً على مبدأ تداول السلطة.

أما عن ملف انتخاب رئيس الجمهورية، فقد وجه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تعذر عقد جلسة مكتملة النصاب لهذا الغرض.

وينص الدستور العراقي على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.