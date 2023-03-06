"حقوق" تدعو لتطوير الأسلحة وتوفير درجات وظيفية لخريجي الإعلام

شفق نيوز/ كشفت كتلة "حقوق" النيابية، يوم الإثنين، عن حراك نيابي للإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، وفيما دعت إلى تخصيص درجات وظيفية لخريجي كليات الإعلام وزيادة منحة الصحفيين، شددت على تطوير قدرات المؤسسة العسكرية.

وقال رئيس الكتلة حسين العامري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الموازنة العامة للعام 2023 ما تزال الشغل الشاغل لدى الأوساط السياسية والشعبية لارتباطها الوثيق بمصالح البلد والشعب، وبالنظر لاستمرار مراحل صياغتها وإعدادها فأن الجميع يأمل الإسراع بإرسال القانون إلى البرلمان لغرض القراءة والمناقشة وإجراء التعديلات عليه قبل التصويت".

وأضاف، "بالتزامن مع الحراك الحكومي النيابي لإقرار هذا القانون المهم فإن من الضرورة أخذ القضايا المهمة بنظر الاعتبار ومن بينها مراعاة جميع حقوق أبناء الشعب في الموازنة وإنصاف مختلف الشرائح من الخريجين وأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل وتثبيت أصحاب العقود وإنصاف المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وتخصيص درجات وظيفية لخريجي كليات الإعلام في بغداد والمحافظات لحاجة الوزارات إليهم كونهم عناصر فاعلة في المؤسسات الإعلامية التي تعد السلطة الرابعة".

كما دعا العامري إلى "زيادة مبلغ منحة الصحفيين في الموازنة وإطلاقها بأقرب فرصة تثميناً لعطائهم وجهودهم في مواكبة الأحداث ونقل الصورة الحقيقية والمشرقة عن بلدهم ولا ننسى تضحياتهم المشرفة في تغطية معارك النصر والتحرير".

وتابع "بعد الخروقات الأمنية والإعتداءات الإرهابية التي حصلت مؤخراً في قواطع عدة بينها الطارمية وديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار ونينوى فإننا نرى من الأهمية تعزيز مسألة إعادة الإنتشار الأمني في تلك القواطع للحد من الخروقات الأمنية وضرب بؤر الإرهاب والخلايا النائمة والاستمرار في تنفيذ العمليات النوعية والاستباقية".

وقال العامري، "نحن ندعم ونشيد بخطوة قيادة عمليات ديالى بشأن إعادة الإنتشار الأمني في بعقوبة مركز محافظة ديالى والذي يتضمن نقاطاً مهمة تتمثل بتفعيل الدور الاستخباري وانتشار دوريات راجلة ومتحركة وتعزيز ذلك بمنظومة كاميرات متطورة وضمان مرونة في الحركة مع توجيه رسائل إيجابية للأهالي بأن الأوضاع مستقرة وآمنة ومن الضرورة تعميم هذا الأمر على جميع القواطع لما له من أهمية ودور كبير في تعزيز الأمن والإستقرار، كما نجدد دعوتنا إلى القائد العام للقوات المسلحة بأهمية تطوير المنظومة العسكرية وتجهيزها بأحدث الأسلحة لتكون بمستوى المسؤولية وقادرة على مواجهة أية إعتداءات قد تحصل".